Uşak'ta 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında şantaj, hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları olmak üzere 12 ayrı dosyadan aranan ve toplam 8 yıl 28 gün hapis cezası ile 12 bin 860 TL adli para cezası olan şahsı yakaladı.

Yol uygulaması yapan ekipler tarafından GBT sorgusu yapıldığı esnada yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.