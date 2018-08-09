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09 Ağustos 2018 16:20

Uşak’ta 136 kök kenevir ele geçirildi

Uşak Jandarması aldığı bir ihbar sonucu yaptığı operasyonda 136 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Uşak’ta 136 kök kenevir ele geçirildi

09 Ağustos 2018 16:20

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Çamsu köyünde bir şahsın tarlasında uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi aldı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından köyedeki tarlaya baskın yapan janardarma tarlada 136 kök kenevir bitkisini buldu.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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