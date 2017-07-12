Uşak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Fethullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği 15 Temmuz tarihine kadar sürecek olan programlar Uşak Belediyesi Hizmet Binası önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar yapılan, Uşak protokolünün ve halkın katılımıyla sağlanan kortej yürüyüşü ile başladı.

Metrelerce uzunlukta Türk Bayrağının açıldığı ve meşalelerin yakıldığı kortej yürüyüşü Uşak Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar yürüyen yüzlerce Uşaklı burada hain teşebbüsü gerçekleştirmek isteyenlere o gece gösterdikleri dik duruşu bir kez daha ortaya koydu.

Program kapsamında Dursun Ali Erzincanlı Uşaklı vatandaşlarla buluşarak duygu dolu şiirlerini paylaştı.

Burada bir konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Tam bir yıl oldu. Bir yıl önce o hainlerin girişimiyle bu meydanda sizlerle birlikteydik. Hainlikte sınır tanımadılar. İhanette sınır tanımadılar. Devlerimizin mermisiyle halkımızı bombaladılar, insanlarımızı taradılar. Askerlerimizi katlettiler." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Yakın Koruma Polisi Mehmet Çetin’i rahmetle anan Başkan Nurullah Cahan şöyle konuştu: "Gün birlik ve beraberlik günü, gün etle tırnak gibi olma günü. Bunun en güzel tablolarından birisi Uşak. Tüm siyasi parti temsilcilerimiz, halkımız, yöneticilerimiz burada. Birlik içerisinde, hainlere karşı her zaman el ele, omuz omuza olmaya devam edeceğiz."

Daha sonra meydanda bulunan vatandaşlara seslenen Vali Salim Demir, "Bir milletin birlik ve beraberliği sağlamsa yapılan saldırılar o millete güç verir, kuvvet verir. 15 Temmuz’da ve ondan öncesinde olan saldırılar İnşallah devletimize ve milletimize daha da güç vermiştir. İşte onun görüntüsü de önümüzde duruyor. Devletimizin yürüyüşü bin yıldır istikametinden sapmadan devam ediyor ve devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Türk Milleti’nin gücüne ve dirayetine vurgu yapan Vali Demir, hiçbir saldırının bu milleti yıldıramayacağını belirtti.

Programlar 15 Temmuz’da tutulacak nöbete kadar devam edecek. Her gün kortej eşliğinde başlayacak etkinliklerde alanda bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılacak.