Uşak’ta 15 Temmuz Destanı binlerle anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uşak Belediyesi önünde toplanan binlerce vatandaş atlı cirit kulüpleri ve mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına yürüdü. Türk bayrakları eşliğinde, anma etkinliğinin düzenleneceği alana giden Uşaklılar çeşitli etkinliklerle o geceyi yeniden yaşadı.

Kahramanların anıldığı ve kahramanlıkların anlatıldığı anma programına Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak protokolü, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı.

Programda alanda bulunanlara seslenen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, tam iki yıl önce yaşanan hain kalkışmada yine meydanların her görüşten insanla dolduğunu ifade ederek aynı tablonun bugün de ortaya çıktığını vurguladı. Bu güne kadar devlet, millet ve bayrak uğruna toprağa düşen şehitleri yad eden, gazilere şükranlarını sunan Başkan Cahan, “İki yıldır hain FETÖ ile mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bu mücadele kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Bu alanda tam 29 gece boyunca demokrasi nöbeti tuttuk ve yine bu devlet için terör örgütleriyle mücadeleye devam ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te kaldığı otelde düzenlenmek istenen suikast girişiminde şehit düşen Uşaklı Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin’i hatırlatan Başkan Cahan, “Rabbim canını siper eden şehidimiz Mehmet Çetin’in ve tüm şehitlerimizin İnşallah şefaatine nail eylesin. Şehidimiz Mehmet Çetin’in babası, baş tacımız Hüseyin Çetin amcamız burada. Kardeşleri burada. Şunu ifade etmek istiyorum ki, iki gün önce bir programa çıktığımızda Hüseyin amcamızın şu sözleri beni çok duygulandırdı. ‘Vatan sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız için evladım gözünü kırpmadan canını feda etti. Biz gururluyuz. Ve şimdi ahrette hainler düşünsün.’ dedi. Eğer söz konusu vatansa, söz konusu bayraksa bugüne kadar olduğu gibi binlerce canımız feda.” açıklamalarında bulundu.

Çanakkale’de yüz yıl önce verilen mücadeleye atıfta bulunarak sözlerini sürdüren Cahan, şöyle konuştu: “2 yıl önceki 15 Temmuz gecesinde şahadet şerbetini içen şehitlerimiz ve o günkü gazilerimiz de tarihimize altın harflerle nakşoldular. Kıyamete kadar da bu 15 Temmuz destanı bitmeyecek. 7’den 77’ye herkesin canını siper ettiği ve vatan aşkıyla yanıp tutuştuğu bir geceydi. Vatana saldırı söz konusuydu ve o gece kahraman halkımız gözünü kırpmadan tankın önüne yatarak vücudunu siper etti. Ölüme karşı asla bir tereddüt olmadan meydanlara geldik. Ve en önemlisi darbeye karşı darbe yapıldı, demokrasimiz kazandı, devletimiz kazandı, milletimiz kazandı. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin o gece herkes meydandaydı ve görüyorum ki bu gece de şanlı milletimiz yine burada. İnşallah al bayrağımız kıyamete kadar gökyüzünde dalgalanacak, devletimiz payidar olacak.“