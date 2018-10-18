Uşak'ta 18. Bölge UMKE eğitimi

UMKE ekiplerinin Uşak'ta yürüttükleri 18. Bölge UMKE Eğitimlerine kent protokolü misafir oldu. Ekiplerle bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Nurullah Cahan, kolaylıklar diledi.

Olağan dışı durumlarda müdahale için daima hazır bekleyen UMKE ekiplerinin yıl içerisinde 4 ay aralıklarla gerçekleştirdiği eğitimlerin ayağı bu kez Uşak oldu. Manisa'dan 13, İzmir'den 27 olmak üzere dışarıdan 40 sağlık personelinin katılım sağladığı tatbikatlara Uşak'tan da 37 kişilik bir ekip dahil oldu.

Salon, hasta taşıma ile enkazda yaralıya yaklaşım teknikleri, parkur, fiziki kondisyon ve saha uygulamaları gibi eğitimlerden geçerek olağan dışı durumlara karşı bilgilerini tazeleyen ekipler büyük tatbikata hazırlanıyor. Olası bir afette cep telefonu ve iletişim cihazları olmadan telsizlerle haberleşme eğitimlerinin de verildiği UMKE ekipleri, Karlık köyü bölgesinde kurulan çadırlarda, günlük hayattan izole bir ortamda kalıyor.

Acil Sağlık Hizmetleri Kurum Başkanlığı Bünyesinde gerçekleştirilen 4 günlük kampta büyük gün yarın. Gönüllülük esasıyla kampa katılım sağlayan, hem fiziki hem de psikolojik olarak her türlü afete hazırlanan sağlık ekipleri yarın büyük bir saha tatbikatına imza atacak.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “UMKE tarafından böyle bir eğitim kampı olduğunu öğrenince, sendika başkanımızla birlikte ziyarete geldik. Ortamı görünce tüm arkadaşları takdir ettim. Eğer ülkemiz yurt içi ve yurt dışı afetlerde bu kadar başarılıysa bu arkadaşlarımız sayesindedir. Yapılan kampın tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve herhangi bir ücret talebi olmadığını öğrenmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. İzmir ve Manisa UMKE ekiplerini, Uşak UMKE ekiplerimizle birlikte misafir ediyoruz.” dedi.

Hayatın bir parçası olan deprem, sel felaketi gibi doğal afetler anında, profesyonel bir ekibin olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Cahan, Türkiye'nin yardımlaşma kültürüne değindi. Belediye Başkanı Nurullah Cahan,“Milli gelirine göre dünyada en çok yardım ve hayır yapan bir ülkeyiz. Sağlık çalışanlarından oluşan ve bu şekilde hizmet veren ilk ekip de Türkiye'de. 30'un üzerinde cirit kulübümüzün olduğu memleketimizde atlı UMKE ekiplerimiz de var. Atlı UMKE ekiplerimiz bu çalışmalara ayrı bir renk katıyor. Yapılan bu ulvi işin önemini biliyoruz ve sağlık çalışanlarına yapılacak tatbikatlarda kolaylıklar diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

İzmir UMKE Bölge Sorumlusu Dr. Serhat Sami Çengel ise, “3 büyük ile bağlı yaklaşık 80 kişinin bulunduğu eğitim kampımızı gerçekleştiriyoruz. Kampımızda İl Sağlık Müdürümüz ve Belediye Başkanımız da bizleri ziyaret ettiler. Değer verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye'de 21 UMKE Bölgesi yer alıyor. Yapılan ziyarette Başkan Cahan'a, Sağlık-Sen Uşak Şubesi Başkanı Muhammed Ali Aloğlu'da eşlik etti.