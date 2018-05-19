Uşak’ta 19 Mayıs kutlamaları

Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma merasimi ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Program açılış konuşmasını yapan Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan gençliğine ve tarihine sahip çıkan gençlerin her zaman bunu sürdüreceğini, gençlerin Türkiye’yi lider ülke haline getireceklerine inancında olduğunu söylerken 19 Mayıs bayramını kutladı.

Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler şiirler okudular, halk oyunları oynadılar, spor gösterilerini sundular.

Programın sonunda dereceye giren gençlere protokol üyeleri tarafından madalyaları ve hediyeleri taktim edildi.