Uşak'ta 2 günde 2 araç ve 2 apartman kundaklandı

Uşak'ta 2 günde 2 otomobil kundaklandı. Olayla ilgili doktor olduğu öğrenilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kundaklama olayları Uşak Cumhuriyet Mahallesi Halk Konutları 45. ve 57. Blokları ve 45. Bloğun önündeki 2 otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 Ekim sabahı Servet K. isimli vatandaşın otomobili sabah saatlerinde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek aracı söndürdü. Araç sahibi karakoldan ifade vermeden gelirken aynı apartmanda bulunan Yalçın M.Y.'nin aracının da yandığı fark edildi. Tekrar olay yerine gelen itfaiye ekipleri bu aracıda söndürdü. Emniyet yetkilileri olayı araştırırken, bir gün sonra sabah 06:00 sularında bu sefer araçları yanan vatandaşların kaldığı 45. Blok apartmanında kapılara ve doğalgaz borularına yanıcı madde dökülerek kundaklama meydana geldi. Yaklaşık 30 kişinin kaldığı 5 katlı binada apartman sakinleri büyük panik yaşarken kimse merdivenlerden dışarıya kaçamadı. Olay yerine tekrar itfaiye ekipleri gelerek yangına zamanında müdahalede bulunarak bir faciayı önlediler. Ekipler 45. Bloktaki yangını söndürürken aynı anda 57. Bloktan da yangın ihbarı geldi. 5 katlı ve 35 kişinin yaşadığı öğrenilen binanın bodrum katında aynı şekilde yanıcı madde ile kundaklandığı tahmin edilen olaya itfaiyenin yakın olması nedeniyle yangına anında müdahale edilerek söndürüldü.

Meydana gelen olaylarda can kaybı ve yaralanma olamazken, araçlar kullanılamaz hale geldi, apartmanlarda da maddi hasar oluştu.

Aracı ve kaldığı bina kundaklanan Servet K. isimli vatandaş, 3 gündür korku dolu anlar yaşadıklarını, geceleri uyuyamadıklarını dile getirerek şunları anlattı:

“Eşim sabah erken saatte bebeği emzirmek için kalkmıştı. Dışarıdan patlama sesi duyarak aracımızın yandığını görüp beni uyandırdı. Bende hemen 110 itfaiyeyi aradım. Yangın söndürüldü, karakola ifade vermeye gittik. Geri gelirken köşeden döndük komşumun aracının da yandığını gördük. Bağırdım zillere bastım. Neyse itfaiye geldi onu da söndürdük. Bir daha ifade vermeye gittik. Dün sabah da 06.00 civarında eşim yine bağırdı ‘Servet koş patlama sesi geldi' dedi. Kalktığımda kapının altından alevlerin evin içine doğru girdiğini gördüm. Kapıyı açınca da apartman boşluğunun ve doğalgaz borularının yandığını gördüm. Apartmanda komşuların bağrış çağrış sesleri ne olduğunu anlayamadık. Muhtemelen kundaklanmadan önce elektrik şartelleri indirilmiş tüm binanın elektrikleri de kesilmiş. Ben birinci katta olduğum için dış kapıya gelebildim. Sonra polis arkadaşlar geldi, bir yandan itfaiye söndürme yaparken, yukarıda 57. Bloğun da yandığı bilgisi geldi. Buradaki görevlilerin bir kısmı oraya koştu gitti. Orayı da aynı şekilde yakmışlar. Biz şu an sabahlara kadar uyuyamıyoruz, can güvenliğimiz tehlikede. Kimin yaktığını, neden yaktığını bilmiyoruz. Bu kadar kişinin canına kasteden kişinin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan, olayla ilgili bir doktorun şüpheli olarak dün gözaltına aldığı öğrenilirken, şüpheli şahsın çıkarıldığı adli makamda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.