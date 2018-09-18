Uşak'ta 22 yıllık esnaftan birlik çağrısı

Uşak'ta 22 yıldır giyim sektöründe hizmet veren Gökhan Aslan, yaşanan ekonomik sıkıntının aşılabilmesi içn birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerin esnaf üzerindeki yansımalarını değerlendiren Gökhan Aslan; “Ama ben bunu hemen Dolar'a bağlayamam ki. Tamam Dolar'ında bunda bir etkisi olabilir. Kardeşim Dolar'ın yanı sıra bir de arada fırsatçılar var. Zengin madem devletini milletini seviyor akıl vereceğine Dolarını TL ile değiştirse ya. Lafa geldiği zaman biz Amerika'da mı yaşıyoruz diyor, Amerika'da yaşamıyorsun ama cebinde Dolar gezdiriyorsun, Türk parasını gezdirsene. Ben Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diyorsun hani nerede Türklüğün, çalışkanlığın? Bu işler lafla olmuyor, icraatla oluyor. Recep Tayyip Erdoğan'a biz güvendik Allah için, güvenmeye de devam ediyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Ya el birlik batarız, ya el birlik çıkarız. Şimdi birlik zamanı” dedi.

Sektörde İstanbul Merter ile çalıştığını anlatan Aslan, buradaki toptancı esnafının tutumundan şikayet etti. Aslan konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; “Şimdi ben ürünlerimi İstanbul Merter çalışıyorum. İstanbul'a gittiğim zaman adamın elinde malı var zam görmedi yani, Dolar'a zam geldi bu malı alamayız diye 1 liraysa mal 3 lira yapıyor, 3 liraysa 5 lira yapıyor niye ? Fırsatçılık yapıyor, 5 liralık malı bize 10 liraya satıyor. Biz ne yapıyoruz burada? Biz kırsal kesime hitap ediyoruz. Biz öyle patentle, pütentle çalışan bir esnaf değiliz. Bize gelecek eli ağayı nurlu bir adam alış veriş edecek, çoluğunun çocuğunun ihtiyaçlarını giderecek. Bir de adam bizden garanti bekliyor, bizim ağzımızdan çıkan cümleye inanıyor. Biz diyoruz ki malımız garantili, bizde fırsatçılık yok, gariban esnafta dürüst çalışan esnafta fırsatçılık yok ama İstanbul'da var. Alıştı onlar, dışarıya sattıkları için ürünü doları cebine koyunca, Türk Lirasını gözü görmüyor. Bu nedenle Anadolu'dan gelen insana 1 liralık mala 3 lira diyor.”

Ekonomik çalkantı dönemini fırsata çevirmek isteyenleri devletinin ve milletinin tarafında olmaya çağıran Aslan konuşmasına şu ifadelerle son verdi;”Herkes menfaat derdinde. Adam en can ciğer arkadaşına bile ticaret için yalan söylüyor. Halbuki ticaretini doğru düzgün yapsa kazanacak tabi, bedava hizmet mi yapacak. Herkes kazansın ama özverili bir şekilde kazansın. Malı 3 liraysa 3 lira olsun, 5 liraysa 5 lira olsun, fırsattan istifade etmesin 3 liralık mala 10 lira istemesin. Ben devlete suç bulmam devlet biziz çünkü. O yüzden bütün esnaf arkadaşlar birlik olma devrindeyiz, güç kuvvetten doğar. Ticarete hile hurda girdiği zaman toplum kaybeder. Toplumda niçin tefeci kalmadı? Bankalar tefeci, kanını emiyor. Verelim verilim diyor 200 bin liraya 500 bin lira ödettiriyor, senin kanını emiyor, kimse bunları takip etmiyor. Bugün herkesin cebinde kredi kartı var ama bu garip Gökhan'ın yok, niye? Ben ayağımı yorganıma göre uzatmakla mükellefim. Bilinçli çalışmasam, projemi buna göre hazırlamasam 22 yıldır ayakta duramazdım. Ama çok şükür Allah bin bin bereket versin yaradan şükür. Benim rakibim çok , buna rağmen Allah herkesin işini gücünü denk getirsin. Yerdeki karınca bile rızkını sebepleniyor. Allah rızkı veriyor, sen yeter ki doğru dürüst ol, aç gözlü fırsatçı olma. Bu dinimizde de böyledir. Böbürlenmek yoktur dinimizde, bir de karşıdaki Müslümanı kandırmak yoktur. Yalan ile yapılan ticaret bereket getirmez. Giderlerini takip etmezsen gelirlerin ile orantılı finansal çalışmazsan demek ki senin ticari bilgin yok. Cebin 10 lira 20 lira koyup ben dükkan açtım esnaf oldum demeyle olmuyor bu işler. “