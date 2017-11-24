Uşak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Uşak’ta 24 Kasım Öğretmenler günü sabah saat 09.00’da başlayan etkinliklerle kutlanmaya başlandı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreniyle başlayan programlar Atatürk Kültür Merkezi’nde devam etti.

Kutlama törenine Uşak Valisi Salim Demir ve eşi Nezahat Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Daldıran, Alay Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak görevleri başında şehit olan öğretmenleri de rahmetle andı.

Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirten Şahin, öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir dedi.

Öğretmenlerin Türkiye’yi çok iyi yerlere taşıyacak eğitim seferberliğinin öncüleridir diyen Şahin şunları dile getirdi; “ En önemli zenginliğimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği her türlü bilgi, donanım ve beceriyle zenginleştirerek yaratıcı, üretken, bilgiyi hayatının içinde kullanabilen nesiller olarak yetiştirme hedefimizin en önemli unsuru da öğretmenlerimizdir. 21. YY ’da yeni Türkiye’nin inşasında ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması da öğretmenlerimizin yetiştireceği yeni nesillerle olacaktır” dedi.

Uşak Valisi Salim Demir’de yaptığı konuşmada; “ Devletimizin öğretmenlerimiz ile ilgili çok ciddi çalışmaları oldu olmaya da devam edecek. Öğretmenlerimizle ilgili eğitim ve öğretimle ilgili her türlü konuda alt yapı çalışmaları gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam edecek. Yatırımların en kıymetlisi, gayretlerin en güzeli olan eğitim, aile yuvamızda başlamasının ardından okullarda şekillenerek çocuklarımıza değer katan en önemli unsurdur. Eğitim kıymetlidir; çünkü kâinatın en şereflisi olan insanı, daha ahlaklı, daha düzgün, daha bilgili hale getirmenin gayretidir. Allah’ın bir lütfu olan insan aklının, faydalı bir şekilde kullanılabilinmesinin tek yolu eğitimden geçmektedir. İyi bir eğitim, kazandırdığı sayısız ahlaki ve insani değerin yanında bilimsel ve teknolojik kazanımlarıyla da o toplumun modernleşmesini ve refaha ulaşmasını sağlamaktadır. Eğitim, gayretlerin en güzelidir; çünkü iyi bir eğitim sonucunda güzel başarılara imza atan ya da kişiliğiyle örnek gösterilen bir çocuk, bir genç; ailesini, öğretmenlerini, hemşerilerini ve Milletini sevince ve gurura boğar. İşte bu yüzdendir ki ahlaklı ve başarılı bireyler yetişmesi; toplumumuzun huzuru, ülkemizin refahı için eğitime hep birlikte daha çok önem vermeli ve özen göstermeliyiz.

Bu doğrultuda Devletimiz, özellikle son on beş yılda, eğitime daha çok önem vermek adına yatırım ve desteklerini arttırarak sürdürmektedir. Öyle ki önceki dönemlerde bütçeden ayrılan pay olarak gerilerde olan eğitim, son yıllarda artık bütçeden en çok pay alan sektör durumundadır. Devletimizin eğitimin en uygun koşullarda yapılabilmesi adına her türlü özen ve gayreti göstermesinin yanında bizlerin de vatandaş olarak öğretmenlerimize destek olmamız, öğrenicilerimizle ilgilenmemiz ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığını öğrencilerimize aşılamamız gerekir. Cenab-ı Hak’kın düşünebilme ve öğrenebilme yeteneğini bahşettiği biz insanların, öğrenme yeteneğini en iyi şekilde kullanabilmesinin mimarı sizlersiniz. Ailelerinin yanında bebeklikten itibaren ahlaki ve dini eğitimlerin bir bölümünü alan çocuklarımız, eğitim süreçlerinin en önemli ve en meşakkatli kısımlarını sizin ellerinizde geçirmekteler. Siz değerli öğretmenlerimizin çocuklarımıza şefkatle yaklaşıp, bilginin yanında ahlaki değerleri de özümseteceğinize inancım tamdır. Çocuklarımız sizleri rol model almakta, sizlerin söylediklerinizi ve davranışlarınızı önemsemektedir. Bu nedenle siz değerli öğretmenlerimizin temel ilkesi, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin peşinden gidip devletine, milletine ihanet eden hainlerden arınmış olarak; öncelikle vatanına, milletine, devletine bağlı kalıp çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek olmalıdır. Yeni nesiller sizlerin ellerinde şekillenip, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sayesinde daha da gelişecektir. Bu duygularla tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi rahmetle anarken hayattaki öğretmenlerimize de esenlikler diliyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 35 öğretmen adayı öğretmenlik yemini etti. Daha sonra 35 yıl öğretmenlik yaparak emekli olan Musa Tural’a Vali Salim Demir tarafından plaket verildi. Güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından katılımcılara müzik dinletisi sunuldu. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de plaket verildi.

Bu yıl Uşak Merkezde 85, İlçelerde ise 20 öğretmenin emekli olduğu söylendi.