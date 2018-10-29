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Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan etkinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan etkinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlanıyor.


Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'nda yapılan programla başladı. Programa Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, tam kadro protokol, öğrenciler, okul temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı Vali Salim Demir ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende kısa bir konuşma yapan Uşak Valisi Salim Demir, Cumhuriyetin 95. yıl dönümünün tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta büyük bir coşku içerisinde kutlandığını dile getirdi.


Kutlama programı halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreni ile sona erdi.


Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gün boyu yapılacak etkinliklerle devam edecek.

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