Uşak’ta 30 bin kişi birlikte iftar yaptı

Yaklaşık 30 bin kişiyle “Milli Birlik ve Kardeşlik İftarı”nda oruçlar açıldı.

Uşak Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği “Milli Birlik ve Kardeşlik İftarı” bu yıl da binlerce Uşaklıyı buluşturdu. Kentteki her mahallede düzenlenen iftarların en büyüğü olan ve birlik ruhunu güçlendiren program Uşak Belediyesi önünden Tiritoğlu Parkına kadar binlerce sofradan oluştu. Dev iftar buluşmasına Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan’ın yanı sıra, belediye meclisi üyeleri ile yaklaşık 30 bin Uşaklı katıldı.

Her yıl kendi rekorunu kıran Uşak Belediyesi Türkiye’nin en büyük iftarında bu kez yaklaşık 30 bin Uşaklıyı ağırladı. Alana sığmayan binlere, Uşak Belediyesi’nin daha önceden anlaştığı çevre esnaf da ücretsiz olarak kapılarını açtı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti, ilahi dinletisi, kum sanatı, Hacivat ve Karagöz ile Arap Bacı gibi pek çok oyun ve gösteri sahnelendi. Etkinliklere 70’den 77’ye herkes büyük ilgi gösterdi.

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan Ramazanı Uşak’ta en güzel şekilde yaşatmayı hedeflediklerini paylaşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, mahalle iftarlarında vatandaşlarla buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Binlerle oruç açmanın, aynı sofrayı paylaşmanın ayrı bir lezzet verdiğini belirten Başkan Cahan, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. İki gün sonra Ramazan Bayramımıza kavuşuyoruz. Her yönüyle güzel ve bereketli bir Ramazan ayını icra ettik. Yaklaşık 30 bin hemşehrimiz için geçtiğimiz senenin de üzerinde bir sofra hazırladık. Gönül köprülerini sağlamlaştırıyor ve Uşak’ta harika bir birlikteliğe imza atıyoruz.” dedi.

Mahalle iftarları vesilesiyle bir ay boyunca bir araya geldikleri Uşaklılarla hasbihal ettiklerini ve dertlerini dinlediklerini belirten Başkan Nurullah Cahan, “Diğer yandan sofralarımızı paylaşarak bereketlendirdik. Her yılı daha büyük bir coşkuyla geçiyoruz. Etkinliklerimizle de eski Ramazanları aratmadık. Programımıza teşrif eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” açıklamalarında bulundu. Öte yandan çeşitli sahur etkinliklerinde de Uşaklılarla buluşan Başkan Cahan, yaklaşan Ramazan Bayramını da kutladı. Tablonun daim olmasını dileyen Cahan Türkiye’nin gelişim hamlesini dayanışma kültürü ile hızlandıracağını kaydetti.

Uşak’ın sahip olunan değerler konusunda hassas olduğunu anımsatan Cahan şöyle devam etti: “Bizler vatandaşlarımızın yanında, sahalarda olmaktan her zaman mutluluk duyduk, duymaya devam edeceğiz. Düsturumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi her zaman halkın içinde, halkın hizmetinde olmaktır. Rabbim hepinizden razı olsun. Yaptığımız ibadetler tuttuğumuz oruçlar, ülkemize ve milletimize rahmet olarak geri dönsün. Dualarınızda buluşmak ümidiyle. Allah’a emanet olun” dedi.