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24 Mayıs 2018 11:35

Uşak’ta 4 tefeci gözaltına alındı

Uşak’ta 14 kişiyi yasa dışı borçlandıran ve tefecilik yaptığı iddia edilen 4 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Uşak’ta 4 tefeci gözaltına alındı

24 Mayıs 2018 11:35


Edinilen bilgiye göre Uşak polisi tefecilik yaptıkları ve 14 vatandaşı yasadışı şekilde borçlandırıp mağduriyetlerine sebep oldukları gerekçesiyle 4 şüphelinin peşine düştü. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve delillerin toplanmasının ardından yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 133 bin 600 TL, 5 bin 108 ABD Doları ve 2 bin 800 Euro nakit para, 13 adet suçla ilişkili olduğu değerlendirilen değişik miktarlarda senet, 16 adet çeşitli bankalara ait çek, 9 adet araç satış sözleşmesi, 6 adet tapu senedi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 116 adet boş senet ele geçirildi. Yine şüphelilere ait 4 adet Laptop ve 7 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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