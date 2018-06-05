Uşak’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları

Tören, Uşak Belediye Başkanlığı, Uşak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği ile TEMA İl Temsilciliği gibi kurum kuruluş ve STK’ların çelenk sunumu ile başladı.

Etkinlikte konuşan Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, bakanlığının Gelecek nesillere daha temiz ve daha gelişmiş bir Türkiye , yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda “Sıfır Atık Projesi” başlattığını duyurdu.

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Öztürk, “Dünya Çevre Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi, çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla çeşitli etkinliklerle değerlendirilmektedir” dedi.

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesinin, ancak sağlıklı bir çevreyle mümkün olduğunu kaydeden Öztürk, “Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, birçok teknolojik imkânları insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak malı olan çevreden, geri getirilmesi zor, hatta imkânsız değerleri de alıp götürmektedir” şeklinde konuştu.