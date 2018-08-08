Uşak’ta abartı egzozlu motorlara sıkı denetim

Uşak genelinde huzur ve güven ortamının devamının, genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, park ve çevrelerinde motosiklet kontrol uygulamasına ara verilmeden devam ediliyor.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle aşırı ses ve abartı egzoz ile vatandaşların huzurunu bozarak trafik akışını tehlikeye düşüren, tescil edilmesi zorunluluğuna rağmen, tescil belgesiz veya sürücü belgesiz olarak trafiğe çıkan motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar kapsamda il merkezi ve 5 ilçelerde 10 ekip, 18 personel ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 112 motosiklet kontrol edilirken, 42 motosiklete çeşitli maddelerden 12 bin 559 TL cezai işlem uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edildi.