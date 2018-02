Uşak’ta Afrin için yardım kampanyası başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçiğin yanında olan ve moral vermek için sık sık bölgeye giden Uşak Belediyesi ile birçok sivil toplum kuruluşu, bu kez tek yürek olarak Afrin’de geniş çaplı bir insani yardım faaliyetine hazırlanıyor. Uşak Belediyesi, Türk Kızılayı, Beşir Derneği, Hayrat Vakfı gibi birçok STK’nın katılım gösterdiği insani yardım kampanyası ile savaşın ve zorlu kış şartlarının mağduriyeti altında yaşam mücadelesi veren bölge halkına destek olacak.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan “Zeytin Dalı harekâtı ile terörden kurtulan halka kış şartları münasebetiyle kuru gıda ve battaniye yardımı götüreceğiz. Hemşerilerimizin de desteğiyle birkaç adet tırımızı en kısa sürede hazır hale getireceğimize inanıyorum. Siviller ve mazlumlara en kısa zamanda yardımlarımızı ulaştıracağız. Ordumuza inancımız ve güvenimiz tam. Türkiye büyük ve güçlü bir devlet. Askerlerimize güç ve kuvvet diliyorum. Türkiye, GSYH’ya oranla insani yardım konusunda dünyada birinci. Yardımlaşma Anadolu’nun öz kültürüdür.” sözleriyle kampanyanın amacını ve desteğini ifade etti.

Hayrat Vakfı Uşak Şubesi Başkanı Mustafa Yankın ise kampanyaya desteklerini “Bu çadırın kurulma amacı, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek ve Suriyeli mağdur sivil halka destek olmaktır. Afrinli ve Halepli binlerce kardeşimizin ihtiyaçlarını gidererek, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in sevgi ve şefkatine mahzar olmayı niyaz ediyoruz.” sözleriyle açıkladı.

TSK’nın ve devletin cephede görev yapan Mehmetçiğin her türlü ihtiyacını titizlikle giderdiğini, bu nedenle kendilerine düşen görevin TSK ve devletin yanında olduklarını göstermek olduğunu önemle vurgulayan Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan, “7’den ’70’e tüm Türkiye Afrin’deki askerlerimiz için tek yürek oldu. Ordumuzun özgürleştirdiği ve daha güvenli hale getirdiği bölgelerdeki mazlum kardeşlerimizi desteklemek insanlık görevimiz. Uşak Belediyesi, Uşak halkıyla birlikte her an üzerine düşün görevi yerine getirmeye hazır. Katılımcı tüm STK’ların kampanyaya gösterdiği özen ve halkın bağışları ise bunun en büyük kanıtı.” diyerek tüm kamuoyunu kampanyaya destek vermeye davet etti.

Dualarla açılan yardım çadırına ilk bağışsa Başkan Nurullah Cahan tarafından yapıldı.