Uşak'ta Ahilik Haftası etkinlikleri

Uşak'ta, Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle Uşak'ta kutlandı. 11. kez düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri ile yılın ahisi kaftanını giydi.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan programlar Uşak Valisi Salim Demir'e ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a gerçekleştirilen makam ziyaretleriyle devam etti. Eski Meslek ve Zanaatlar Fotoğraf Sergisi ile esnaflara yönelik futbol turnuvası düzenlenen etkinlikler kent merkezinde düzenlenen programla sürdü.

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve bu yıl 11.'si gerçekleştirilen Ahilik Haftası etkinlikleri 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleşti. 13. yüzyıldan bu yana süregelen büyük geleneğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, protokol, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ile il protokolü, oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Düzenlenen programda yılın ahisi İsmail İstek'e, yılın çırağına, kalfasına ve Esnaf Odaları Futbol Turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Mehter takımı ile başlayan halk oyunları ile süren gösteriler protokol konuşmalarının ardından sahnelenen bando gösterisiyle sona erdi.

Alanda yaptığı konuşmada Uşak'ın girişimci ve kendi ayakları üzerinde duran bir şehir olduğunu ifade eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “İleri vadede de bu duruşu sağlamlaştıracak bir alt yapımız var. Öz kültürümüze sahip çıkmak, milli ve manevi değerlerimizi yeniden zirvelere taşımak adına bu güne kadar Esnaf Odaları Birliği ve diğer oda başkanlarımızla çok güzel iş birlikleri gerçekleştirdik, bundan sonra da Uşak Belediyesi olarak her türlü proje ve etkinliğe varız. İnşAllah istiyoruz ki esnafımız, sanayicimiz ayakları üzerine bassın, sağlam dursun. Onlar toplumumuzun, yaşadığımız sosyal hayatın bel kemiği. Onların derdi bizim derdimizdir. Onların huzuru bizlerin huzuru demektir.” dedi.

Zor günlerden geçildiğini dile getiren ve bu sürecin başarılı bir şekilde atlatılacağı mesajını veren Belediye Başkanı Nurullah Cahan, ahilik kültürünün kurucusu Ahi Evran'ı ve bu güne kadar bu sıfata layık olan esnafları andı. Başkan Cahan, “Ahiler yeni yetişen neslimize, toplumumuza örnek olan kişilerdir. Mesleklerinde belirli bir kariyeri tamamlayan, emeğin ve dürüstlüğün örnekleridir. Ben önceki yılların ahilerine, bu yılki ahimiz İsmail İstek amcamıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.