Uşak’ta AK Partili’ler sahurda buluştu

Ramazan ayı içerisinde düzenlenen mahalle iftarlarıyla vatandaşlarla buluşan Başkan Nurullah Cahan, bu kez de Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen sahur programında AK Partili kadrolarla bir araya geldi.

Atapark Çayzade’de düzenlenen sahur programına AK Parti İl, İlçe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Programda Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın yanı sıra, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Ufuk Uğur ile Hakan Uludağ, AK Parti İl Başkanı Servet Kuş ile parti temsilcileri ve üyeleri yer aldı.

Şehrin ve ülkenin geleceğine yön veren siyasi kadrolarla bir araya gelmekten dolayı her zaman memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Cahan, "İl, İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve tüm üyelerimizle bizler biz bir aileyiz. Geleceğimiz için, memleketimiz için çalışan bir aile. Bu anlamda gece gündüz tanımayan sizlerle bir araya gelmek, aynı sofrada oruca niyetlenmek, dualara amin demek ayrı bir mutluluk." dedi.

Partililere seslenen ve Ramazan ayında son beş günün icra edildiğini anımsatan Başkan Nurullah Cahan, "Bu güne kadar çeşitli iftar programları gerçekleştirdik. Bu kez sahurda bir araya gelelim, sahurun bereketini hep birlikte yaşayalım istedik. Ülkemizin menfaati için cefakarca, fedakarca çalışan teşkilatlarımız hiçbir şahsi çıkar gözetmeden devlet ve millet için ter döküyor, emek harcıyor. Bizler bu azimle çalışmaya devam ettikçe de hiçbir güç bizi yıkamaz, çalışmalarımıza engel olamaz." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Cahan, "Birlikte aynı yolda yürümek önemli. Aynı dava uğruna sırt sırta vererek çalışmalarımıza yön vermeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bizimde hep birlikte yapacak çok işimiz var. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.” diye konuştu.

Sahur programını düzenleyen Belediye Bakanı Nurullah Cahan’a teşekkür eden AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, "Partimiz Uşak’ta yerel yönetim olarak muhalefeti de gördü, iktidarı da gördü. Ve bu birlikteliği, beraberliği, kardeşliğin değerini şu an daha iyi bir şekilde bilmemiz gerektiğini görüyoruz. Sıkıntılı günler geçirsek de gerek yerel yönetim anlamında gerekse yönetim anlamında hep birlikte el ele verdik. İşte bu birlikteliğimizin daim olmasıyla büyük Türkiye hedeflerine daha kolay bir biçimde ulaşabiliriz." dedi.

Geride bırakılan Ramazan ayı içerisinde iftar programları düzenlenerek "Gönül Sofraları" projesi kapsamında evlere gittiklerini ve vatandaşlarla birlikte olduklarını belirten Kuş, çalışmaların daha da hız kazanması gerektiğini ifade etti. İhtiyaç sahibi, engelli ve şehit ailelerinin Ramazan içerisinde yalnız bırakılmadığını aktardı.

Konuşmaların ardından sahur programı gerçekleştirildi. Daha sonra ezana kadarki süreç içerisinde Başkan Cahan vatandaşlarla sohbet etti.