Üniversite öğrencilerinin üzerinde durdukları akran baskısı konusu için Uşak Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu pilot okul seçildi. Kampanyalarını yürütmek için üç temel etkinlik ele alan üniversite öğrencileri, ilk etkinlik olarak ortaokul öğrencilerine seminer hazırladılar.

Seminerde Aile Danışmanı ve Eğitim Koçu Ela Akçay konuşmacı olarak yer aldı. Ela Akçay yapılan seminerde; akran baskısı varsa en aza indirmek, maruz kalınan baskıyla başa çıkmayı sağlamak, baskıya maruz kalmaya başlandığında kriz yönetimi oluşturarak baskıyı durdurmaya yönelik bilgiler verdi. Öğrencilere kendilerini ve doğrularını keşfetmeyi, böylece özgüvenin artabileceğini ve baskıya maruz kalmadan baskının önüne geçilebileceğini anlattı.

İkinci etkinlik olarak sınıf içi uzlaştırma ve kaynaştırma çalışmalarında bulunuldu. Uşak Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencilerinden de yardım alarak yürütülen etkinlikte, sınıf içinde ‘Elma’ çalışması yapıldı.

Ortaokul öğrencilerine iki elma gösterildi, bir elmaya güzel şeyler söylenirken, diğer elmaya üzücü şeyler söylendi. Elmalar daha sonra ikiyi bölündüğünde, güzel şeyler söylenen elma içinin taze, üzücü şeyler söylenen elmanın içi ise aksine kararmış, çürümüş olduğunu gördüler. Ortaokul öğrencilerine verilmek istenen mesajda, arkadaşlarımıza üzücü şeyler söylersek nasıl hissettiklerini dışarıdan bilemeyiz ama arkadaşlarımızı içten kırmış üzmüş olabiliriz, bu yüzden arkadaşlarımız belli etmiyor diye onlara rahatsız edici hareketlerde bulunmadan kaçınalım, arkadaşlarımızı üzmeyelim mesajı verildi.

Daha sonra ‘Nasıl Hissederim’ çalışması yapan üniversite öğrencileri, arkadaşlarım istemediğim hareketlerde bulunursa nasıl hissederim sorularına mutlu ve üzgün yüz ifadeleri bulunan kartlarla cevap verdiler.

Üçüncü etkinlik olarak tiyatro gösterisi yapan üniversite öğrencileri bölüm arkadaşlarından yardım alarak, ortaokul öğrencilerine hem öğretici hem de keyifli dakikalar yaşattılar. Tiyatro gösterisinde, öğrenci kendini baskı altında hissederse bunu kimlerle paylaşmalı, gelebilecek baskının önüne nasıl geçmeli gibi konular sınıf ortamı yaratılarak sahnede öğrencilere tiyatro aracılığıyla aktarıldı.