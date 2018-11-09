Uşak'ta altyapıya yatırım devam ediyor

4 Yıllık sürede altyapı'ya ciddi yatırımlar yapan ve sorunların ileriye dönük çözülmesi noktasında çalışmalarını sürdüren Uşak Belediyesi, Vadi Caddesi üzerinde su hattı yenileme ve kanalizasyon hattı döşeme işlemlerine başladı. Belediye Başkanı Nurullah Cahan, yoğun bir şekilde çalışan ekipleri ziyaret ederek son durumla ilgili bilgi aldı, çalışmaları inceledi.

Konuyla ilgili bazı bilgiler veren Uşak Belediyesi Su ve Kanal İşleri Müdürü Serdar Arıcan, bölgedeki hem kanalizasyon hem de su hattının yenileme bakım onarım çalışmalarından sonra kısa süre içinde hiçbir aksaklığa ve mağduriyete mahal vermeden tamamlanacağını belirtti.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, bir de müjde verdi ‘'Şimdi özelikle biz şehrin tamamındaki çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Sayın müdürümüzün ifade ettiği gibi Sivaslı yolu üzerinde bulunan Vadi Caddesi'ndeyiz. Bu mevkideki özellikle apartmanlarımızın, evlerimizin hem su hem kanalizasyon sorunlarını kökten çözüyoruz. Arkadaşlarımız yaklaşık 5 metre derinlikte bir kazı yaparak buranın normal kendi halinde hem kanalını hem su problemini çözmüş vaziyetteler. Bir de özellikle şu müjdeyi vermek istiyoruz, Uşak'ın 4 tane girişi var, 4 tane girişinden 3 tanesini biz pırıl pırıl bir hale getirdik. Ankara tarafı, İzmir tarafı ve özellikle de Ulubey girişimiz. Buralar artık kaldırımlarıyla, ledli laleleriyle yani yol düzenlemeleriyle, peyzaj düzenlemeleriyle pırıl pırıl oldu. Şimdi Sivaslı yolundayız, karayollarıyla ortaklaşa çalışıyoruz. Biz alt yapılarını çalışmalarını yürütüyoruz. Karayollarımız asfaltlama işini yapıyor, sonra kaldırım ve ledli lale aydınlatmasını da yine biz yapacağız. İşte özellikle ilk Ankara-İzmir yolu bağlantısını Karayolları belli bir hale getirdi, oradaki kaldırım ve ledli lale motiflerimizi döşedik. Şimdi Köykent Sitesi diye tabir ettiğimiz bölgede, Vadi Caddesi'nin üzerindeyiz. Burada da biz önce altyapısını inşallah bitirip Karayollarına teslim edeceğiz. Karayolları da kısa sürede buranın asfaltını bitirecek sonra biz kaldırım ve ledli lale direkleriyle birlikte buranın peyzaj çalışmasını yapacağız. Böylelikle hedefimiz yılbaşına kadar Sivaslı girişimizi de tertemiz pırıl pırıl bir hale getirmek. Şimdiden buradan halkımıza müjdemizi vermek istiyorum. Sivaslı yolu da inşallah yılbaşı gibi tertemiz pırıl pırıl ledli lalelerimizle birlikte Uşak'a girişin bir simgesi olacak. Ben de çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, vatandaşlarımıza da özellikle bu çalışmalar sırasında trafikte tabi biraz sıkışıklığımız oluyor, onların da hoşgörüsünden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yılbaşı gibi buralar da tertemiz pırıl pırıl bir hale gelecek. ‘' şeklinde konuşarak hayırlı olması dileklerinde bulundu.