Uşak’ta amatör sporlara destek

Başkan Nurullah Cahan, projeye yönelik destek talebini kabul ederek gençler için yapılan projenin paydaşı oldu.

Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) tarafından hayata geçirilen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Altyapı Geliştirme Projesi ile gençler kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılırken kentteki lisanslı genç sporcu sayısının arttırılması hedefleniyor. Kısa ve uzun vadeli planlarla hayata geçirilen dev proje ile hedef 2025 sezonuna kadar kentte sayısı 120 olan lisanslı genç sporcu sayısını 5 bine yükseltmek.

Proje, sanal oyunlara hapsolmuş ve obezite, asosyallik gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalan gençleri bu risklerden uzaklaştırmak için futbola başlama yaşını 13‘den 8’e düşürmeyi öngörüyor.

Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kocabıyık ve beraberindeki heyet spor dostu Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ı makamında ziyaret ederek projeye ilişkin desteklerini istedi. Projeye destek vereceklerini ifade eden Başkan Cahan ise bu tarz çalışmaların kent açısından önemine vurgu yaptı.

UTAŞ Uşakspor’un futbola kazandırdığı canlılığa işaret eden Başkan Cahan, “İstiyoruz ki kentimiz kültür ve sanatta, sosyal projelerde, kentin fiziki dönüşümünde olduğu gibi sporda da sağlam temeller üzerinde yükselsin. İki sezon üst üste şampiyon olarak spor meşalesini Uşak’ta alevlendirdik. Gençlerimize yönelik önemli spor projeleri ve turnuvaları gerçekleştirdik. Şehrimizi sporun başkenti yapmak gayesiyle sporda da dönüşüm adına çalışıyoruz. Hem geleneksel hem de yaygın spor branşlarında Uşak Belediyesi olarak daima varız. Şehrimizde profesyonel ve amatör sporlar şaha kalkıyor. Projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Profesyonelliğin en önemli basamağının süreklilik olduğunu kaydeden Cahan, bu proje ile hem gençleri sporla buluşturacaklarını hem de UTAŞ Uşakspor’a yerli futbolcular yetiştirileceğini belirtti. Belediye olarak spora yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Cahan, park ve bahçelerdeki spor aletlerinden bisiklet ve yürüyüş parkurlarına kadar her alanda sporun halkın ayağına götürüldüğünü kaydetti.

2016 yılı nüfus verilerine göre Uşak’ta 24 bin 10-14 yaş gurubu çocuk bulunduğunu ve 12 binini erkeklerin oluşturduğunu belirten Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kocabıyık ise kurumlar arası işbirliği ile sporda değişimin Uşak imzası taşıyacağını söyledi. Kocabıyık, “Mevcutta toplam 4 takımda 120 lisanslı genç sporcumuz var. Ancak bu rakam nüfus verilerine göre oldukça düşük. Ve bizler gençlerimizi sporla daha iç içe bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Kısa vadede takım sayısını 10’a yükselterek her takıma ait alt branşlarda yaklaşık 100’er topçu yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda desteklerini istediğimiz Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan’a sağladıkları birliktelik ve dayanışma nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. İnşallah belediyemizin de destekleriyle UTAŞ Uşakspor’da olduğu gibi amatör kulüplerimizde ve gençlerimizde de gelişim artarak sürecek” dedi.