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05 Temmuz 2018 14:57

Uşak’ta aranan 113 şahıs yakalandı

Uşak’ta Haziran ayı içerisinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda hakkında arama kararı olan 113 şahıs yakalandı.

Uşak’ta aranan 113 şahıs yakalandı

05 Temmuz 2018 14:57


Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için 1 Haziran- 29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan; 113 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 38’i çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Tutuklanan şahıslar arasında 1 yıla kadar hapis cezası bulunan 15 şahıs, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 16 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şahıs bulunuyor.




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