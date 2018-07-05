Uşak’ta aranan 113 şahıs yakalandı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için 1 Haziran- 29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan; 113 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 38’i çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tutuklanan şahıslar arasında 1 yıla kadar hapis cezası bulunan 15 şahıs, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 16 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şahıs bulunuyor.