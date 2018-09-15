Uşak'ta aranan 39 şahıs yakalandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kent genelinde 1 - 13 Eylül tarihleri arasında vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 39 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bu şahıslardan 20'si çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Adli Mercilere sevk edilerek tutuklanan şahıslar arasında; 1 yıla kadar hapis cezası bulunan 12 şahıs, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 4 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 4 şahıs bulunuyor.