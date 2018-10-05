Uşak'ta aranan 68 şahıs yakalandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmek, kamu düzenini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması amacıyla; 14 Eylül- 4 Ekim 2018 tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan; 68 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken 28 şahıs çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Adli Mercilere sevk edilerek tutuklanan şahıslar arasında;1 yıla kadar hapis cezası bulunan 14 şahıs, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 7 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 şahıs bulunuyor.