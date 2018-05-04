Uşak’ta ’Ata Yurdu Kırgızistan’ konulu konferans gerçekleşti

Türk Ocakları Uşak Şubesi binasında gerçekleşen “Kırgızistan ve Tanrı dağları” konferansı Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Adem Sezer katılımıyla gerçekleşti.

Prof.Dr. Adem Sezer Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde düzenlenen kongreye katıldığından sonra Türk Ocakları Uşak Şubesinde “Kırgızistan ve Tanrı dağları” konferansında bilgi aktarımı yaptı.

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Adem Sezer Kırgızistan’ın jeopolitik denklemler açısından önemli bir dost ülke olduğuna dikkat çekerek “Kırgızistan ata yurdumuz” ifadesini kullanarak Türkler için büyük manevi değer taşıdığını söyledi.

Prof.Dr. Adem Sezer Türk dünyasında yapılan bilimsel ve kültürel işbirlikleri ve yatırımların önemine dikkat çekerek Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin büyük katkılar sağladığını kaydetti. Böyle işlerin daha çok önemsenmesi ve geliştirilmesini talep etti.

Türkü Cumhuriyetlerinin Türkiye için büyük sempati duyduğunu söyleyen Sezer, “Ülke olarak bu potansiyellerden yararlanmak adına akademik yatırımları genişlendirmeliyiz” cümlesini kurdu.

Türk Ocakları Uşak Şubesi Başkanı Kemal Tunç 3 Mayıs Türkçülük Gününü anarak, milli manevi değerlerimizi korumak adına sahip olduğumuz servetlerin bilincinde olma öneminin altını çizdi.

Kemal Tunç Türk Dünyası’nın stratejik öneme sahip olduğundan Türkiye Cumhuriyeti olarak yararlanmak ve o fırsatları avantaja çevirmek adına genç neslin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Konferansta katılım sağlayan çok sayıda Uşak Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri konuyla ilgili sorular sordular ve fikir alış verişinde bulundular.