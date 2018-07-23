Öğretmenevi Şeref Salonunda yapılan toplantıya Vali Salim Demir’in yanı sıra, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Vali Yardımcısı ve İl özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Kalaycı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Salim Demir, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade ederek "Şu ana kadar ilimizde bağımlılıkla mücadele kapsamında hem Paydaş birimlerimizin hem de güvenlik birimlerimizin güzel çalışmaları oldu. En son dün de yeni adıyla Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığımızın ilgili genel müdürü ile görüştüm. Bugüne kadar yapılmamış bir uygulamayı bizimle hayata geçireceklerini, bağımlı olmuş kişilerin rehabilite edilmesi ile ilgili bir çalışmayı hayata geçireceklerini belirttiler. Buradaki amacımız, bağımlı kişilerin çevreye zarar vermeden rehabilite edilmesi. Ancak, bağımlılıkla mücadelede daha da önemlisi, bundan önceki görev yerlerimde de uyguladığımız yöntem olan, çocuklarımızın ve gençlerimizin herhangi bir olumsuzluğa bulaşmasını engellemektir. Gençlerimizi koruyarak, onlara hayatı sevdirerek, onların enerjilerini pozitif alanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için neler yapacağız, spora ağırlık vereceğiz, müziğe ağırlık vereceğiz, çocukların kariyer eğitiminde de onlara motivasyon sağlayacağız. En önemlisi de okullarda öğretmen, veli, öğrenciden oluşan, üçlü sac ayağını sağlam bir şekilde kurup, bunlar arasında sağlanacak uyumla, okullarda çocuklarımızın herhangi olumsuzluğa bulaşmasına, zaman ve zemin bırakmamız lazım. Zaman da önemli zemin de önemli. Zamanı, dolu dolu pozitif şeylerle yaşamasını sağlarken, zemin olarak da olumsuzlukları onların etrafından uzaklaştırmamız gerekir. Bu konuda hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bunu hep birlikte gerçekleştirerek bağımlılık sorununu daha ortaya çıkmadan çözmüş olacağız” dedi.

Vali Salim Demir’in konuşmasının ardından ilimizde uyuşturucu ile mücadele ile ilgili alınan ve uygulanan tedbirler ve kurumlar arasındaki konu ile ilgili koordinasyon çalışmaları da değerlendirildi.