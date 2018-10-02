Uşak'ta bazı apartlara 29 Bin TL ceza uygulandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda il merkezi ve 5 ilçede 19 ekip ve 75 personel görev aldı. Toplam 691 şahıs sorgulanırken 41 geçici konaklama yeri kontrol edildi. 5 işyerinin “Kimlik Bildirim Sistemine anlık veri göndermediği” tespit edilerek 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre 29 bin 710 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri konaklama yerlerinin amacı dışında kullanılmaması için duyarlı vatandaşlardan alınacak ihbar-şikâyet ve desteklerle çalışmaların daha etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceği öğrenildi.