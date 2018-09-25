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Uşak'ta birçok hırsızlık olayı aydınlatıldı

Uşak polisi son dönemde meydan gelen birçok hırsızlık olayını aydınlatırken, kararlılıkla yapılan çalışmalar sonucunda anlamlı şekilde olaylarda düşüş olduğu gözlemlendi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarında yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmek, kamu düzenini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.


Bu kapsamda yapılan çalışmalarda il genelinde 156 hırsızlık olayının 91'i aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 391 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilerek yaşanan olaylarda ortalama %60 aydınlatma başarısı sağlandı.


Bununla birlikte meydana gelen olaylarda hırsızlık olaylarından elde edilen araç ve gereçler de yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

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