Uşak’ta boz ayı görüldüğü iddiası

En son iki gün önce ayının geçtiği bölgelerde ayak izleri bulundu.

Uşak’ın Banaz ilçesinin değişik köylerinde yaklaşık bir yıldır ayı görüldüğü iddiaları sosyal medyada paylaşılmasına rağmen yetkililer tarafından karşılık bulmamıştı. Bununla beraber 27 Haziran Çarşamba günü Banaz’a bağlı Halaçlar köyü sakinleri ayıyı dağlık alanda canlı olarak gördüklerini öne sürerken, bahse konu yerlerde ayıya ait net bir şekilde ayak izleri görüntülendi.

Ayının bir senedir izini süren Yeşil Banaz Avcılar Derneği Denetleme Kurul Başkanı Halit Çatal ilk olarak çoban bir arkadaşının ayı gördüğü yönünde bilgi vermesi üzerine izleri takip etmeye başladığını belirtirken, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirerek gerekli izin ve evrakları sağladığını söyledi. Çatal süreci şu şekilde anlattı; “Atalarımızdan duyduğumuz bilgi on yıllardır bölgede ayı görülmediği yönünde idi. İlk başlarda biz de inanmadık, başka bir yabani hayvan gördüklerini düşündük. Fakat ihbarlar arttıkça araştırmaya ve takibe başladık. En son 2 gün önce şu an bulunduğumuz bölge olan Düzlüce-Halaçlar köyü arasındaki koridorda gezdiğini ayak izlerinden ispatladık. Köyün alt tarafında arı kovanları var. Muhtemelen bu alanda olmasının sebebi bal olabilir. Ayak izlerinin çapından yola çıkarak yaptığımız araştırma neticesinde ayının 450-500 kilogram ağırlığında ve 2,5-3 metre boyunda olduğunu tahmin ediyoruz. Bu ayının buralarda görünmesi bizim adımıza sevindirici. Doğal yaşamın sürdüğünün belgesidir. Biz avcılar aynı zamanda doğal ve vahşi yaşamın korunmasının bilincinde olmamız lazım. Ola ki tesadüfen de olsa bu bölgede ayıyı gören olursa onu korkutmasın, ateş açmasın hemen yetkililere bilgi versin” dedi.

Ayıyı canlı gördüğünü söyleyen Halaçlar köyü sakini Arif Ceran (67) o anları şöyle anlattı; “Mantar aramak için köyümüzün bu dağlık ve ormanlık alanına geldim. Ormanın sıklık olan yerinde bir çatırtı sesi geldi. Domuz olduğunu zannettim, fakat dikkatli bakınca tüyleri değişik ve daha cüsseli bir yapısı vardı. Biraz yaklaşıp önüne geçmek istedim, gördüğüm boz ayıydı. Ben yaklaşınca ve biraz da bağırınca kaçmaya başladı. İlk duyduğumda inanmayanlardan birisi de bendim. Çocukluğumuzda masal gibi anlatırlardı. Kendim de 30 yıl çobanlık yaptım hiç böyle bir olaya rastlamamıştım. Fakat canlı olarak görünce doğru olduğuna inandım” dedi.

Konuyla ilgili olarak Doğa Koruma Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin ise; “2-3 yıldır Muratdağı ve Uşak çevresinde ayı görüldüğüne dair ihbarlar geliyor. Tarafımızca zaman zaman yapılan incelemelerde fiilen göremedik. Bununla birlikte avcılar tarafından olsun, köylüler tarafından olsun çekilen fotoğraf ve kamera görüntülerinde bariz izler var. Bu da belirtilen yerlerde varlığının olduğu biliniyor anlamına gelmekte. Uşak için boz ayının buralarda olması biyolojik çeşitlilik için güzel bir haberdir. Doğal hayatın gelişip güzelleştiğine işarettir. Bu bölgede vatandaşlarımız piknik olsun gezi olsun dolaşırken yalnız olmamaya dikkat etsinler. Önümüzdeki günlerde bu bölgede foto kapanlar kurarak yerinde tespit yapmak istiyoruz. Bu sayede ekiplerimizle ve gerekli donanımlarla ayının varlığını bizzat tespit etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.