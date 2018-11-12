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Uşak'ta çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Uşak’ta evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan vatandaş ayağının kayması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

Uşak'ta evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan vatandaş ayağının kayması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay Uşak Merkez Bozkuş Köyü'nde meydana geldi. Osman Otçu (74) isimli şahıs, evinin çatısından evine su sızmasını gidermek için evinin çatısına çıktığı esnada ayağının kayması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan vatandaş Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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