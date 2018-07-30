Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 22:12

Uşak’ta cinayet; 1 ölü

Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana gelen olayda aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu belirtilen Ümmü A.

Uşak’ta cinayet; 1 ölü

30 Temmuz 2018 22:12

isimli şahıs eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre Eşme Şehit Alibey Mahallesinde ikamet eden Muammer A. (61) ve Ümmü A. (57) çifti arasında gece geç saatlerde tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi sonucu Muammer A. (61) eşi Ümmü A.’yı (57) pompalı tüfekle ateş etti. Silahlı saldııya uğrayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.


Muammer A. olay yerine intikal eden ekipler tarafından cinayet silahı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı soruşturma neticesinde şüpheli Muammer A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
29
°
C
  • Salı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç