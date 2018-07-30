Uşak’ta cinayet; 1 ölü

isimli şahıs eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Eşme Şehit Alibey Mahallesinde ikamet eden Muammer A. (61) ve Ümmü A. (57) çifti arasında gece geç saatlerde tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi sonucu Muammer A. (61) eşi Ümmü A.’yı (57) pompalı tüfekle ateş etti. Silahlı saldııya uğrayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Muammer A. olay yerine intikal eden ekipler tarafından cinayet silahı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı soruşturma neticesinde şüpheli Muammer A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.