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26 Aralık 2017 10:40

Uşak’ta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi

Uşak polisi, uyuşturucu tacirlerine yaptığı 3 ayrı operasyonda 210 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uşak’ta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi

26 Aralık 2017 10:40

Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri planlı şekilde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.


Uyuşturucu tüccarlarına geçit vermeyen Uşak polisi, üç operasyonda yakaladığı İ.K. (45), İ.K.(31), M.N.(28) A.K. (26), T.Ö. (26), Ç.Ö. (23), K.K. (18), E.Ö. (17) ve M.D.(25) isimli şahıslara “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak” suçlarından işlem yapıldı. Bu şahıslardan İ.K. (31) isimli şahıs gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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