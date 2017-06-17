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17 Haziran 2017 12:05

Uşak’ta diyabetliler iftarda buluştu

Uşak’ta yeni kurulan Diyabet Derneği düzenlediği iftar yemeğinde üyeleri ve alileriyle bira araya geldi.

Uşak’ta diyabetliler iftarda buluştu

17 Haziran 2017 12:05

Burada konuşan Dernek Başkanı Sercan Bozer faaliyetlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.


İftara katılan sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Sait Topaloğlu burada yaptığı konuşmada; " Öncelikle ben Ramazanın son günlerine yaklaştığımız bu günlerde dernek üyeleri başta olmak üzere tüm Uşak halkının Ramazan-ı Şerif’ini kutluyorum. Biz Diyabetliler Derneği’ndeki arkadaşlarla yıl içerisinde çeşitli etkinliklerde beraber olduk.Özellikle diyabet konusunda İzmir’den gelen hocalarla birlikte halka açık konferanslarda, bilgilendirme toplantılarında sağlıktan sorumlu vali yardımcısı olarak ben de katıldım. Diyabetliler Derneği’nin etkinlileri sayesinde diyabet ile barışık yaşamanın yollarını gelen katılımcılar ve uzman doktorlar bizlere anlattılar. Halkın özellikle sağlık açısından bilgilendirilmesi bizim için çok güzel bir olay." dedi


Diyabetle barışık yaşamanın yolları konusunda arkadaşlar günlük aktivitelerini sporlarını yapabiliyorlar. Tabi bu konuda öncelikle iyi bir eğitim almak lazım. Diyabet nedir? Nasıl korunmak lazım? Günümüzde artık her şey çok daha ileride. Bu konuda gerek dernek üyelerine gerekse halka uzman doktorlarımız tarafından gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmakta. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Devlet Hastanesi ile ortak kullanım anlaşmasından sonra buraya diyabet konusunda uzman doktorlarımızda gelmeye başladılar yani artık bu konuda Uşak bayağı yol aldı.


Vatandaşların sağlığına çok önem verdiklerini söyleyen Topaloğlu ; "Temennilerde dahi sağlık ve mutluluk deniyor, sağlık en önde gelen bizim konumuz. Tabi bir sivil toplum kuruluşunun ön ayak olması bizim de onlara destek vermemiz ve halkı buraya toplamaları bizim için mutluluk oluyor. Biz onlarla birlikte ortak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı ve tüm sağlık ekibimiz ile birlikte bu tür sivil toplum kuruluşlarının sağlıkla ilgili taleplerini yerine getirmeye her zaman hazırız. Bu arada bayrama da az kaldı, tüm Uşak halkının ve Diyabetliler Derneği üyelerinin ilk önce Kadir gecelerini sonra bayramlarını şimdiden kutluyorum." dedi


Dernek Başkanı Sercan Bozer de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Derneğimiz kurulalı henüz üç ay oldu. Bu zaman zarfı içerisinde bir çok faaliyet gösterdik. Yıl içerisinde de diyabet hastalarıyla birlikte olup kaynaşıp sağlığımıza öncelik vereceğiz. Şu anda ilk hedefimize ulaştık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün tahsis ettiği kapalı spor salonunda diyabetli kardeşlerimiz ve alileriyle birlikte hocalarımız eşliğinde egzersiz, boks, kickboks kursumuz başladı.


Bugün burada toplanma amacımız şeker hastaları ve aileleriyle bir araya gelmek ve sesimizi duyurmak. Malum mübarek Ramazan ayındayız ve toplantı için en uygun zamanın iftar olacağını düşündük. Bizi kırmayıp gelen Sayın Valimize, Başhekimimize, Doktorumuz Esin Hanıma ve hepinize teşekkür ediyorum." dedi


Yemeğin sonunda diyabetli çocuklar katılımcılara plaket vererek teşekkür etti.




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