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30 Mayıs 2018 16:13

Uşak’ta dolandırıcıların şimdiki hedefi işletmeler

Uşak belediyesine bazı işletmelerden gelen ihbar çirkin oyunu ortaya çıkarttı.

Uşak’ta dolandırıcıların şimdiki hedefi işletmeler

30 Mayıs 2018 16:13

Ulaşan ihbar doğrultusunda Belediye Başkan Yardımcısının adını kullanarak para isteyen dolandırıcılar emniyet yetkililerinin takibine alındı.


Yapılan ihbarlarda Zabıta Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Zengin’in isminin kullanıldığı ve adına para istendiği belirtildi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar Zengin, “Dolandırıcıların sık sık Uşak Belediyesi’nin ve personelleri ile amirlerinin adını kullanarak girişimde bulunduklarını biliyoruz. Daha önce de bu konuda hemşehrilerimizi uyarmıştık. Bu izansız ve ahlaksız davranış kabul edilemez. Hiçbir vatandaşımızın böyle adi oyunlara gelmesini istemeyiz. Böyle ahlaksızlıklara tevessül edenlerin peşini bırakmayacağız. Vatandaşlarımız böyle hassas konularda dikkatli olurlarsa ve gerekli gördüklerinde bizleri haberdar ederlerse kimse mağdur olmayacaktır. 7/24 Belediyemizin hattı alo 153’e ve polise ihbarda bulunabilirler.” dedi.




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