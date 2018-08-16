Uşak’ta Duman-5 uygulaması

Türkiye genelin eş zamanlı olarak yapılan “Duman-5” operasyonu kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 7 ayrı işyerine yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon neticesinde yapılan arama ve inceleme çalışmalarında; 932 paket içi tütünle doldurulmuş makaron, 79 klio 630 gram kıyılmış tütün, 8 kilo 375 gram nargile tütünü, 25 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 4 şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten adli işlem yapılırken 1 işyerine TAPDK Belgesi olmamaktan 10 bin 515 TL, 4 şahsa Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefetten 25 bin 320 TL idari para ceza uygulandı.