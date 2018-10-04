Uşak'ta “Duman-6” uygulaması

Kaçak ve bandrolsüz sigara sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesi, ülkede meydana gelen vergi kayıplarının önlenmesi, suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör, organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesine yönelik Türkiye Geneli eş zamanlı olarak “ Duman-6 “ operasyonu gerçekleştirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ayrı işyerine yönelik yapılan operasyon sonucunda; 26 kilo 965 gr kıyılmış tütün, 3 kilo ve 10 paket nargile tütünü, 20 paket içi tütünle doldurulmuş makaron, 9 adet elektronik sigara, 52 adet tütün sarma makinesi, 1 adet tütün sarma aparatı ele geçirildi.

4 şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem, 4 şahsa da Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefetten 5 bin 166 TL idari para cezası uygulandı.