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30 Kasım 2017 15:50

Uşak’ta elektik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Uşak’ta alüminyum doğrama işçisi çalıştığı inşaatın dördünü katına alüminyum profil çekerken yüksek gerilim hattına takılması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Uşak’ta elektik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

30 Kasım 2017 15:50


Olay Uşak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 7’nci çevre sokakta meydana geldi. Ferhat İnci (24) isimli genç, alüminyum profil doğramaları çalıştığı inşaatın 4. katına çekmeye çalışırken profiller 34 bin 500 watt elektrik geçen yüksek gerilim hattına takıldı. Yüksek gerilim hattından gelen akıma kapılan gencin sesini duyan görgü tanıklarının olayı 112 ekiplerine ve 155 polis imdat hattına bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İnci’nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.


Hayatını kaybeden Ferhat İnci’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, İnci’nin 8 ay önce evlendiği öğrenildi.




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