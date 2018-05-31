Uşak’ta en çok atık pil toplayan minikler hediyelerini aldı

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı kapsamında kentteki eğitim kurumlarını içine alan “Atık Pil Toplama Kampanyası” tamamlandı. Gençlerde çevre duyarlılığını öne çıkartmak, daha temiz bir Uşak inşa etmek adına Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada en çok atık pil toplayan kentteki üçüncü okulda hediyeler dağıtıldı. Uşak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda düzenlenen törene Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal katıldı.

Gençlerin duyarlılığına dikkat çeken ve elde edilen neticelerden memnun olduklarını belirten Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, “Her sene yılbaşında bu yarışmayı başlatıyoruz. Uşak’ta 3 bin 560 civarında atık pil toplandı. Gazi Mustafa Kemal okulumuz da 500 kilogram pil toplayarak üçüncü oldular. Bizler de çocuklarımıza hediye olarak bisikletlerini getirdik. Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan’ın çevre konusundaki hassasiyetleri şehrimizde meyvelerini veriyor.” dedi. Temiz bir gelecek için geri dönüşüme yönelik miniklerin bilinçlendirildiğini paylaşan Ünal, bu tarz projelerin hız kazandığını belirtti.

Okul olarak çevre konusunda duyarlı olduklarını ve Uşak Belediyesi’nin hediyeli olarak gerçekleştirdiği yarışmanın ayrı bir coşku kattığını ve miniklerin çok çalıştığını kaydeden Okul Müdürü Süleyman Geçici, “Gerçekten birinci olacağımızı düşünmüştük. Oldukça fazla atık pil topladık. Ancak iki okul bizleri geçti. Bir dahaki yıl hedefimiz birinciliği yakalamak. Belediyemize bu çevre duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Bizler de bu vesile ile öğrencilerimizi daha duyarlı, çevreye yönelik bilinçli bir hale getirmek için fırsat bulduk.” açıklamalarında bulundu.

Bisiklet kazanan çocuklardan minik Irmak’ın annesi Fadime Özgün, çocukların çok mutlu olduğunu, çalışmanın iyi bir teşvik olduğunu belirterek hediyeler için teşekkür etti. Bundan sonraki yarışmalarda daha çok pil toplamayı hedeflediklerini belirtti.

Miniklerden Irmak Özgün ise çok mutlu olduğunu paylaştığı açıklamasında temiz bir çevre mesajı verdi ve sonuçtan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yarışma kapsamında Turhan Akçay İlkokulu 580 kilogramla birinci olurken, Mehmetçik İlkokulu 550 kilogramla ikinci ve Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ise 500 km atık pil toplayarak üçüncü oldu. Yarışma kapsamında il genelinde 3 bin 655 kilogram atık pil toplandı.