Uşak’ta en tehlikeli uyuşturucu maddelerden olan skunk yakalandı

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Uşak polisi başarılı bir operasyona daha imzasını atarak, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterebilen, esrardan daha güçlü ve beyin ölümüne daha hızlı götüren madde olan uyuşturucu skunk maddesi ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Uşak merkezde bulunan bir adreste yapılan operasyonda önce evde bulunan 3 şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Evde yapılan aramada buzdolabı içerisine gizlenmiş vaziyette; 490 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ikamette bulunan A.A.(55), M.M.(43) ve E.Ç. (24) isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.