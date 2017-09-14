Uşak’ta Eylül ayında sıcaklık rekoru kırılacak

Geçtiğimiz hafta boyunca ülke geneli sıcak hava dalgasının etkisinde kalırken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre; 15.09.2017 Cuma’dan itibaren bir haftalık süre boyunca yine Uşak ve çevresi sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 - 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edildiği duyuruldu.

Bölge genelinde sıcaklıkların tekrar hissedilir derecede artacağı bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri özellikle ekstrem sıcaklık değerleri görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtildi.

Yetkililer mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda vatandaşları uyardı.