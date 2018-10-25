Uşak'ta fabrika yangını

Uşak'ta bir tekstil firmasına ait fabrikada yangın çıktı. Yanma özelliği oldukça fazla olan maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri hızla büyüyen yangını söndürmeye çalışıyor.

Uşak'ta bir tekstil firmasında elyafların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın söndürülmeye çalışılıyor. Uşak Çanlı Tabakhane bölgesinde tekstil atıklarından elyaf üretimi yapan E.S. isimli işletmeciye ait fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis yangın bölgesinde güvenlik çemberi oluşturdu. Fabrikada elyaf ürününün yanmasından dolayı hızla büyüyen alevler fabrikanın tamamını sardı. Uşak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba harcadığı yangını söndürme çalışmaları devam ederken, şu ana kadar ölen ya da yaralananın olmadığı ancak maddi hasarın giderek büyüdüğü kaydedildi.