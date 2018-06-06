Uşak’ta FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, halen terör faaliyetlerde bulundukları iddia edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis Uşak, İstanbul, Mardin, Adana, Bursa, Sakarya, Antalya, İzmir illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda 8 erkek 3 kadın toplamda 11 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüte ait şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddia edilirken, kadın şüphelinin birisinin hamile olması nedeniyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Geriye kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.