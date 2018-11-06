Uşak'ta “Fidanlar fidanlarla büyüyor” projesi ile 2 bin 500 fidan dikildi

Tüm Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen “Fidanlar fidanlarla büyüyor” kampanyası kapsamında Uşak'ta da binlerce fidan toprakla buluştu.

Uşak'ta ki Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen “Fidanlar fidanlarla büyüyor” projesi Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Beldesinde gerçekleşti. Etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında alana getirilen binlerce ağaç toprakla buluşturuldu ve can suları verildi. Uşak'a yeni atanan Vali Funda Kocabıyık'da eline aldığı kürekle fidan dikerek ilk suyunu verdi.

Banaz Kızalcasöğüt Beldesinde yapılan fidan dikme etkinliği genelinde 2 bin 500 çam ağacı dikildi.