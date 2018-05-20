Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 09:51

Uşak’ta fırınlara Ramazan denetimi

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Ramazan ayının gelmesiyle Uşak’ta hizmet veren ve ramazan pidesi çıkaran fırınlarda denetim yaptı.

Uşak’ta fırınlara Ramazan denetimi

20 Mayıs 2018 09:51


Yaptıkları denetimlerde fırınların İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğinde geçen kurallara, fiyat tarifelerine ve çıkarılan ürünlerin gramajına özellikle dikkat eden ekipler kurallara uyulması konusunda tebliğ ve ikazlarda bulundular.


Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Zengin “Ramazan Ayı milletimiz için ayrı önem arz etmektedir. Bu ayda halkımız özellikle alışverişi yoğun yapmaktadırlar. Bizde sorumluluğumuzda olan işyerlerini denetleyerek vatandaşımıza sağlıklı ve hile olmayan ürünlerden almasını sağlamaya çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz 24 saat görevinin başındadır. Hemşerilerimiz yaşadıkları sorunlar için 153 hattımızı her saat arayabilirler. Denetimlere Ramazan Ayı boyunca devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç