Uşak’ta fırınlara Ramazan denetimi

Yaptıkları denetimlerde fırınların İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğinde geçen kurallara, fiyat tarifelerine ve çıkarılan ürünlerin gramajına özellikle dikkat eden ekipler kurallara uyulması konusunda tebliğ ve ikazlarda bulundular.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Zengin “Ramazan Ayı milletimiz için ayrı önem arz etmektedir. Bu ayda halkımız özellikle alışverişi yoğun yapmaktadırlar. Bizde sorumluluğumuzda olan işyerlerini denetleyerek vatandaşımıza sağlıklı ve hile olmayan ürünlerden almasını sağlamaya çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz 24 saat görevinin başındadır. Hemşerilerimiz yaşadıkları sorunlar için 153 hattımızı her saat arayabilirler. Denetimlere Ramazan Ayı boyunca devam edeceğiz” dedi.