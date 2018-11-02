Uşak'ta fuhuş operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri gelen bir ihbar üzerine kent merkezinde bir apart daireyi ve şüpheli kişileri takibe aldı.

Para karşılığı 2 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen L.G. (48) ve A.R (28) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

“Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda suçüstü yakalanan Özbek uyruklu 2 kadın sınır dışı işlemleri için çalışma başlatıldı.