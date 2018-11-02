Uşak'ta fuhuş operasyonu

Uşak polisi, kent merkezinde bir apart dairesinde yabancı uyruklu kadınları pazarlayan çeteyi çökertti.
Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri gelen bir ihbar üzerine kent merkezinde bir apart daireyi ve şüpheli kişileri takibe aldı.
Para karşılığı 2 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen L.G. (48) ve A.R (28) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
“Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda suçüstü yakalanan Özbek uyruklu 2 kadın sınır dışı işlemleri için çalışma başlatıldı.