Uşak’ta futbol günleri başladı

Utaş Uşakspor’un ligde elde ettiği başarılar ve şampiyonluklar sayesinde, şehirde futbol, yeniden eski popüler günlerine geri döndü. Uşak Belediyesi’nin sporun hemen her dalında yaptığı yatırımlar futbol ateşinin yeniden yanmasını sağladı. Çeşitli sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan Uşak’ta şimdi de Esnaf Futbol Turnuvası düzenleniyor.

27 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında, Huzurparktaki Utaş Uşakspor Kulübü Spor Tesislerinde yapılacak olan turnuvada farklı esnaf dallarından 16 takım mücadele edecek.

Uşak Esnaf Odaları Başkanı Atalay Savaş, esnafların birbirleriyle kaynaşıp, birlik beraberliğin artması için güzel bir organizasyon olacağını belirterek, ”Uşak Belediyemizin, Spor İl Müdürlüğümüzün ve Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın ortaklığında esnaflar arası halı saha turnuvası düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uşak’ta esnaflar arasında böyle bir etkinlikle de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa sağolsun Belediye Başkanımız hep yanımızda oldu, her konuda olduğu gibi sportif anlamda da desteklerini bize gösterdi. Bu durumda bizim moral ve motivasyonumuzun daha iyi olmasına sağladı. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise sürekli odalarla ve derneklerle dirsek teması kurulduğunu ve bunun sonucunda Uşak’a yönelik güzel hizmetlerin ortaya çıktığını belirtti. Cahan, “Belediyemiz ile esnaflarımız el ele güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyor. Esnaflarımız arası futbol turnuvasında bizde belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Organizasyona saha olarak ev sahipliği yapmak ve bu turnuvanın içerisinde yer almak bizleri çok memnun etti. Çünkü birlikten kuvvet doğuyor ve ortak akıl her şeyi güzelleştirip, geliştiriyor. Şehrimizdeki odalarımızla, derneklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla hep bir aradayız ve ilimiz için güzel projeleri yapıyoruz. Turnuvamızın kazasız belasız, centilmenlik içerisinde geçmesini diliyor, ilgilerinden dolayı esnaflarımıza ve odamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.