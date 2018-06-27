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27 Haziran 2018 12:26

Uşak’ta göletlere 100 bin yavru balık bırakıldı

Uşak genelinde birçok gölete, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 100 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Uşak’ta göletlere 100 bin yavru balık bırakıldı

27 Haziran 2018 12:26


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Uşak’ta 26 gölete bugün itibariyle 100 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı. Proje kapsamında ilk olarak Göğem Göletinde törenle 30 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.


Programda yetkilerin yaptığı açıklamada, bırakılan yavru balıkların bir yıl içerisinde 750 - 800 gram ağırlığa ulaştığı ancak şu anda bilinçsiz avlanmaya karşı bu göletlerin korunması gerektiği belirtildi.


İlerleyen dönelerde de avlanmanın sadece olta balıkçılık için yapılması gerektiğinin altını çizen yetkililer, her şeyde olduğu gibi bu canlıları da büyümelerine ve çoğalmalarına fırsat vermesinin gerektiğini vurguladılar.




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