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08 Temmuz 2017 12:01

Uşak’ta günü birlik kiralanan apartta fuhuş iddiası

Uşak’ta günü birlik kiralanan bir apartta fuhuş yapıldığı iddisı üzerine apart üç ay kapatıldı.

Uşak’ta günü birlik kiralanan apartta fuhuş iddiası

08 Temmuz 2017 12:01

Şüphelilere adli işlem uygulandı.


Uşak merkezde bir apartta meydana gelen yağma olayı ile ilgi olarak ifadesi alınan C.B. (28) isimli kadın bahsi geçen apartı günlük kiraladığını bu adreste para karşılığı fuhuş yaptığını beyan etmesi üzerine, polis harekete geçti. Apartı kiraya veren C.A. (20) isimli şahsı gözaltına alan polis, “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” suçundan işlem yapılırken konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.


Ayrıca; 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunun 2. Maddenin değişikliğinde günü birlik kiralanan evlerin “Kanunun 2. Maddesinde sayılan; Özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve günü birlik kullanılan evler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanmak, mevcut bilgi, belge ve kayıtların genel kolluk kuvvetlerine anlık veri olarak bildirmek zorundadır” maddesini ihlal ettiğinden ruhsat olmaksızın Kimlik Bildirme sistemine veri girişi yapmadan kısa süreli günü birlik apart kiralaması yapmasından dolayı apartı kiraya veren C. A. (20) isimli şahsa 10 bin 383 TL idari yaptırım cezası uygulandı.


Bununla birlikte apart Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından 3 ay geçici süreyle kapatıldı.




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