Uşak’ta günübirlik kiralanan evlerde denetim yapıldı

Türkiye Geneli eş zamanlı olarak Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde özellikle terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetler yürütebilecekleri göz önünde bulundurularak, terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uşak il merkezi ve 5 ilçede 13 ekip ve 55 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda; toplam 445 şahıs sorgulandı, 40 geçici konaklama yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 3 işyerinin “Kimlik Bildirim Sistemine anlık veri göndermediği” tespit edilerek 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre 17 bin 826 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri konaklama yerlerinin amacı dışında kullanılmaması için duyarlı vatandaşlardan alınan ihbar-şikâyet ve desteklerle çalışmaların daha etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.