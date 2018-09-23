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Uşak'ta hafıza kaybı ve hatırlama güçlüğü yaşayan genç 4 gündür kayıp

Uşak’ta hafıza kaybı ve hatırlama güçlüğü yaşadığı belirtilen 30 yaşındaki Mehmet Kaya’dan 4 gündür haber alınamıyor.

Uşak'ta hafıza kaybı ve hatırlama güçlüğü yaşadığı belirtilen 30 yaşındaki Mehmet Kaya'dan 4 gündür haber alınamıyor.


Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evinden 19 Eylül Çarşamba günü sokağa çıkıp ve geri dönmeyen Mehmet Kaya'dan haber alınamıyor.


Hafıza kaybı ve hatırlama güçlüğü yaşadığı öğrenilen kayıp gencin endişeli ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulunurken ilk yapılan arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.


Sosyal medya üzerinden de Uşaklı vatandaşlar kayıp Mehmet Kaya'nın bulunması için çaba harcarken, Kaya'nın en son Uşak-Kula yolu üzerinde yaya olarak görüldüğü iddia edildi.


Aile yakınları fotoğrafta görülen Mehmet Kaya'nın görülmesi halinde en yakın güvenlik birimlerine haber verilmesini istedi.

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