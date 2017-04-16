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16 Nisan 2017 13:15

Uşak’ta halk oylaması buruk geçiyor

Uşak’ta referandum sabahı sandık görevlilerinin hazırlıklarını tamamlamasının ardından il genelinde saat 08:00 oy kullanma işlemleri başladı.

Uşak’ta halk oylaması buruk geçiyor

16 Nisan 2017 13:15

Uşak aynı zamanda dün Hakkari’de şehit düşen Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol’u ebediyete uğurlamaya hazırlanıyor.


Uşaklı 262 bin 384 seçmen, il genelinde kurulan 842 sandıkta oy kullanıyor. Uşak Valisi Ahmet Okur Mehmetçik İlkokulunda 1097 nolu sandıkta oyunu kullanırken, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise Nihat Dülgeroğlu Ortaokulunda 1253 nolu sandıkta oyunu kullandı.


Öte yandan Uşak’ta temsilcilikleri bulunan parti teşkilat yöneticileri oy kullanılan okulları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Uşak’ta şu ana kadar oy kullanma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oy kullanma işlemleri saat 17:00 tamamlanacak ve sandık görevlileri tarafından sandıklar açılarak oy sayma işlemleri başlayacak.


Uşak’ta referandum oylaması bir yandan buruk geçiyor. Dün Hakkari’den gelen şehit haberi ile yasa bürünen kent, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ve yapılacak merasimin ardından Şehit Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol’u ebedi yolculuğuna uğurlayacak. Şehit Binbaşı Şenol’un naaşı Uşak merkez Yücetepe Camisinde yapılacak cenaze merasiminin ardından Şekerevleri Kabristanlığında bulunan şehitliğe defnedilecek.




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